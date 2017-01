Umfrage: Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt und spektakuläre US-Wahl emotionalste Ereignisse Trump, Terror und Türkei Das war 2016

CottbusBis in die Morgenstunden des Neujahrstages wird in der Lausitz wieder getanzt, geknallt und gesungen – um damit das neue Jahr einzuläuten. Mit vielen persönlichen Wünschen, aber auch Erwartungen an die RUNDSCHAU. Wir fragten unsere Leser, was sie sich 2017 erhoffen, und welches Ereignis sie 2016 besonders berührte. Mehr… (22)