Mutmaßlicher Dschihadist festgenommen Razzia in Hessen: Schlag gegen islamistischen Terror Terror

Frankfurt/Main (dpa)Monatelang haben die Sicherheitsbehörden in Hessen eine Razzia gegen ein Islamisten-Netzwerk vorbereitet, nun haben sie zugeschlagen. Der Hauptverdächtige soll einen Anschlag geplant haben und an Terroraktionen in Tunesien beteiligt gewesen sein. Mehr…