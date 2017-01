Studie untersucht Zusatz-Linien Grüne wollen mehr Busverbindungen Brandenburg

Potsdam (dpa/bb)Die Grünen in Brandenburg pochen auf den Ausbau des Busnetzes. Das bisherige Angebot biete vor allem Verbindungen in den Großraum Berlin, wichtige Querverbindungen fehlten, sagte der verkehrspolitische Sprecher Michael Jungclaus am Donnerstag bei der Vorstellung einer Studie in Potsdam. Mehr…