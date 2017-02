Frankfurt (Oder)Wieder haben Unbekannte Rinder von Brandenburger Weiden gestohlen. Einen Bullen und eine Kuh hätten die Diebe von einer Weide in Potzlow (Uckermark) gestohlen, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Freitag mit. Es war bereits der vierte Fall von Viehdiebstahl im laufenden Jahr in Brandenburg und der zweite im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Ost. Mehr…

Spree-NeißeEine tote Ente in der Vorsperre trägt das aggressive H5N8-Virus. Bei einem am Stausee gefundenen Reiher ist der Subtyp noch nicht klar. Mehr…

ParisDie Attacke geschah in der Nähe eines der bekanntesten Wahrzeichen von Paris. Nicht weit vom Museum Louvre entfernt greift ein Mann mit einer Machete Soldaten an. Der Angreifer wird außer Gefecht gesetzt. Die Behörden sprechen von Terrorverdacht. Mehr…

CottbusIn Cottbus wird es schon bald wieder ein eigenes Bier geben. Das sagt Olaf Wirths, Chef des Unternehmens Labieratorium, das in den vergangenen Monaten mit einigen neuen Kreationen schon für Aufsehen gesorgt hat. Das Problem: Alle bislang entwickelten Biere wurden in fremden Brauereien produziert. Mehr…

Lübben Kahnfährleute berichten von zahlreichen angenagten Bäumen mitten in Lübben. Der Wasser- und Bodenverband hebt die Beiträge an, um Schäden zu beseitigen. Eine Bestandsaufnahme. Mehr…

Hannover (dpa)Auch Niedersachsens Sicherheitsbehörden haben den Verdacht, dass ein Imam als Spitzel im Auftrag der Türkei Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung ausspioniert hat. Der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind, seine Anhänger werden rigoros verfolgt. Mehr…

Viehdiebe schlagen wieder in Brandenburg zu Polizei vermutet organisierte Banden Frankfurt (Oder)Wieder haben Unbekannte Rinder von Brandenburger Weiden gestohlen. Einen Bullen und eine Kuh hätten die Diebe von einer Weide in Potzlow (Uckermark) gestohlen, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Freitag mit. Es war bereits der vierte Fall von Viehdiebstahl im laufenden Jahr in Brandenburg und der zweite im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Ost. Mehr…

Altlasten beschäftigen Landkreis Forst/Spree-Neiße Altlasten, also durch Industriestandorte, Tanklager oder Militärflächen verunreinigte Böden, beschäftigen den Landkreis Spree-Neiße noch immer. "Die Sanierung der meisten Standorte werde ich wohl nicht mehr erleben", sagte Maik Müller, Sachgebietsleiter der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, jüngst vor dem Landwirtschafts- und Umweltausschuss Spree-Neiße – obwohl er noch 17 Jahre bis zur Rente habe. Mehr…

Bauern-Netzwerk trägt reife Früchte Luckau Gut ausgebildete junge Leute werden in der Landwirtschaft gebraucht. Die Anforderungen an Fachkräfte sind gewachsen. Die Ausbildung muss damit Schritt halten. In Südbrandenburg haben Agrarunternehmen ein Netzwerk gebildet. Mehr…

Auf dem Weg zur digitalen Stadt Cottbus Investitionen der privaten Wirtschaft in zweistelliger Millionenhöhe locken. Cottbus könnte Vorreiter bei der intelligenten, digitalen Stadtentwicklung sein und Modellstadt werden. Mit diesen Aussichten bewirbt sich Cottbus: Mehr…