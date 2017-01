Washington (dpa)Das war deutlich: In einem Interview macht Trump keinen Hehl daraus, wie sehr Amerika für ihn an erster Stelle kommen wird. EU und Nato müssen sich ebenso warm anziehen wie deutsche Autobauer und Einwanderer. Mehr…

Davos (dpa)Acht Männer besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit, sagt Oxfam. In einer Studie beschreibt die Organisation, wie sich die Wohlstandsschere immer weiter öffnet. Und zeigt auf, wie das geändert werden könnte. Mehr…

CottbusDer rechte Aufmarsch in der Cottbuser Innenstadt beschäftigt nun auch die Politik. Denn was sich Freitagnacht in der Sprem abspielte, ging an offiziellen Stellen vorbei. Mehr…

CottbusAuf der Zugstrecke Cottbus Richtung Leipzig ist in den Morgenstunden der Zugverkehr zum Erliegen gekommen. Am Bahnhof Kolkwitz Süd war gegen 6.30 Uhr ein Baum umgekippt und auf die Gleise gekracht. Die Weiterfahrt eines Personenzuges war nicht möglich. Mehr…

Spremberg Am Sonntagabend hat es in Spremberg in der Weskower Allee einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Pkw fährt gegen einen Baum, doch als die Polizei eintrifft, fehlt vom möglichen Unfallverursacher und Halter jede Spur. Mehr…

Groß Köris Ein Kleintransporter hat sich am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der Autobahn 13 Dresden Richtung Berlin zwischen Teupitz und Groß Köris überschlagen. Zwei Menschen wurden verletzt. Auch sonst krachte es mehrfach in diesem Streckenabschnitt. Mehr…

Berlin (dpa)Cannabis vom Staat - was lange in Deutschland undenkbar schien, soll bald Wirklichkeit werden. Die Drogenbeauftragte macht aber auch klar, wo bei ihr die Grenzen liegen. Mehr…

Tausende Demonstranten für andere Landwirtschaft erwartet Berlin (dpa/bb)Zu einer Demonstration für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft werden zeitgleich zur Grünen Woche auch in diesem Jahr Tausende Menschen in Berlin erwartet. Der Protestmarsch an diesem Samstag steht unter dem Motto «Wir haben Agrarindustrie satt!». Mehr…

Fronten im Streit um Kreisreform verhärtet Potsdam (dpa/bb)Bei einem ihrer wichtigsten Projekte stößt die Landesregierung auf erbitterten Widerstand aus den Kommunen. Ein Spitzengespräch brachte keine Annäherung. Mehr…

Appelfest in den Gubiner Bergen? Förderverein stellt Projekte und Ideen für den Wiederaufbau der Kulturlandschaft vor Guben Nicht morgen, nicht übermorgen, aber irgendwann könnte das Gubener Appelfest zumindest in Teilen auch in den Gubiner Bergen gefeiert werden. Nur eine von vielen Ideen, die der Förderverein um Irmgard Schneider in der vergangenen Woche vorstellte. Mehr…

"Ehrliches Ergebnis" zum Wahlkampfeinstieg SPD in Cottbus und Spree-Neiße will Ulrich Freese erneut im Bundestag sehen – mit 80 Prozent der Stimmen Cottbus Jeder fünfte Delegierte der SPD in Cottbus und Spree-Neiße hat Ulrich Freese zumindest bei der Wahl des Direktkandidaten bei der Bundestagswahl nicht die Zustimmung gegeben. Obwohl – oder weil – ein Gegenkandidat zurück gezogen hat. Mehr…

"Abschaffung des Meisterzwangs war falsch" Auch ohne Pflicht haben fünf Orgel- und Harmoniumbauer die Meisterausbildung erfolgreich absolviert Bad Liebenwerda Die Genugtuung ist den fünf Männern anzusehen: geschafft. Sie halten stolz ihre Meisterbriefe im Orgel- und Harmoniumbauerhandwerk in den Händen. Seit Jahrzehnten sind es wieder die ersten im Handwerkskammerbezirk Cottbus. Dass es gleich fünf sind, ist sogar deutschlandweit ein Novum. Mehr…