CottbusIn Cottbus wird es schon bald wieder ein eigenes Bier geben. Das sagt Olaf Wirths, Chef des Unternehmens Labieratorium, das in den vergangenen Monaten mit einigen neuen Kreationen schon für Aufsehen gesorgt hat. Das Problem: Alle bislang entwickelten Biere wurden in fremden Brauereien produziert. Mehr… (5)

Forst/Gahry Vor einem Jahr hatten die Forster Standesbeamtinnen um Nicole Hiepka und Steffi Landsberg noch in den letzten Zügen der Einrichtung des neuen Trauzimmers im Schloss Gahry gelegen. Selbst gestaltet mit modernen Paneelwänden, extravaganten Kerzenhaltern und Herzchen an den Fenstern hatten sie eine Wohlfühlatmosphäre für die Brautpaare geschaffen. Mehr…

Istanbul (dpa)Die türkische Regierung macht den IS immer wieder für schwere Anschläge im Land verantwortlich. Der letzte Angriff auf einen Club in Istanbul liegt erst rund einen Monat zurück. Mehr…

Berlin (dpa)Die millionenschwere Abfindung für VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt hat die Debatte über hohe Managerbezüge angefacht. Die SPD fordert mehr Gerechtigkeit - und stellt eine gesetzliche Zahlungsgrenze in Aussicht. Die Opposition will sie beim Wort nehmen. Mehr…

Stipendien locken Medizinstudenten aus der Region Eberswalde (dpa/bb)Für die Eberswalder Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG) hat sich ihre gezielte Förderung des medizinischen Nachwuchses bewährt. Aktuell gebe es im Bereich der Ärzte an den fünf GLG-Krankenhäusern in Eberswalde, Angermünde und Prenzlau so gut wie keine offenen Stellen, sagte Geschäftsführerin Steffi Miroslau. Mehr…

Warnstreik an Schulen in Sachsen geplant DresdenKein Angebot zu Beginn der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Lehrergewerkschaften reagieren am Mittwoch mit Protesten in Sachsen. Mehr…

Feuer in alter Gärtnerei in der Branitzer Siedlung Cottbus In einer Lagerhalle in der alten Gärtnerei in der Branitzer Siedlung ist am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mehr…

Mann feuert Schüsse vor der Stadthalle ab Cottbus Die Polzei hat Donnerstagabend einen jungen Mann erwischt, der vor der Stadthalle mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert hat. Nach einem Bürgerhinweis stellte die Polizei den 23-jährigen Cottbuser gegen 21.35 Uhr. Mehr…

Viehdiebe schlagen wieder in Brandenburg zu Polizei vermutet organisierte Banden Frankfurt (Oder) Wieder haben Unbekannte Rinder von Brandenburger Weiden gestohlen. Einen Bullen und eine Kuh hätten die Diebe von einer Weide in Potzlow (Uckermark) gestohlen, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Freitag mit. Es war bereits der vierte Fall von Viehdiebstahl im laufenden Jahr in Brandenburg und der zweite im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Ost. Mehr…