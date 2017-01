Weißwasser Im Weißwasseraner Glasmuseum treffen sich zu einem mdr-Dreh alte Bekannte wieder: Dr. Dieter Patzig, der 1977 das chemisch verfestigte Glas (CV-Glas) in Bad Muskau mit erfand, und Dietrich Mauerhoff, der es in Schwepnitz produzierte. Gemeinsam blicken sie auf die Geschichte des DDR-Stapelglases. Mehr… (1)

Etwas Klassenkampf in Spremberg Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht stimmt Genossen auf Bundestagswahl im Herbst ein

Spremberg Es sollte um Verantwortung für die Welt und Gerechtigkeit gehen, so eingangs die Bundestagsabgeordnete Birgit Wöllert, die zusammen mit der Fraktion der Linken in Spremberg Sahra Wagenknecht eingeladen hatte. Fast eine Stunde lang referiert Wagenknecht dann am Donnerstagabend in Spremberg vor rund 100 Zuhörern. Mehr… Diaserie (5)